台南市長黃偉哲(左二)、台南市警察局長方仰寧(右二)也一起簽署安全承諾書。(曹婷婷攝)

去年10月底發生震驚社會的馬國女大生遭擄殺慘劇，台南治安、校安頓成眾矢之的，事發後3個月，長榮大學今天宣告啟動申請國際安全學校認證儀式，預計將花1年半時間努力爭取認證。校方也已率先完成校內129支路燈建置身分證，故障一掃QRCODE即可報修，後續還要建置校安智慧監控中心等安全硬體設備。

長榮大學選在123自由日啟動國際安全學校認證儀式，盼讓每位師生都有免於恐懼、被傷害的自由。國際校園安全認證不只嚴謹規範校安，還須連結社區、政府及警方力量，台南市警察局長方仰寧、台南市長黃偉哲、國際安全社區亞洲支持中心網絡主席白璐、少年警察隊隊長蔡宗憲及長榮大學校長李泳龍等人今日共同簽署安全承諾書。

台南市長黃偉哲表示，除了大專院校，台南市轄有200多所學校，推動校園安全除了學校努力，還要跟社區、政府、警察等相關單位通力合作，以保障師生安全。國際安全社區亞洲支持中心網絡主席白璐說，安全是基本人權，遺憾的事件敲響警鐘，喚起各界要繼續努力。

台南市金華里是國際安全社區代表，里長柯崑城以推動安全社區為例，強調建立制度，能讓意外事故降低。

長榮大學祕書長管美燕說，目前完成129支路燈編有身分證，後續將推廣270支庭園燈全面建構完備，並強化校園外的照明設備，另也將強化校園邊界管制，並將設立校安智慧監控中心、無人機監控、入校車牌辨識等。

(中時 )