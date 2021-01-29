田中警察分局長鄭頴聰(右)親自到訪，看到作品時也直呼有夠像。(重愛幼兒園提供／吳建輝彰化傳真)

重愛幼兒園獨角仙班小朋友，花了２個月時間，在學校積木角建構田中分局模型，將學校20桶，1桶300片的積木幾乎用完，作品都快比他們小小的身體還高。(重愛幼兒園提供／吳建輝彰化傳真)

因為積木很輕，一不小心就會倒塌，相當考驗細心與耐心，前後不斷修正，還請老師幫忙拍分局照片，想盡量呈現作品的完整度。(重愛幼兒園提供／吳建輝彰化傳真)

警察叔叔阿姨是許多孩子心目中的英雄，去年11月彰化縣田中鎮重愛幼兒園獨角仙班的小朋友，到田中分局參觀，留下深刻印象，29日他們邀請田中分局的警察叔叔阿姨，到幼稚園參觀，展示耗時2個月，用了上千片積木所蓋的分局模型，來表達對警察叔叔阿姨們景仰與感謝，田中警察分局長鄭頴聰親自到訪，看到作品時也直呼有夠像。

重愛幼兒園獨角仙班小朋友，花了２個月時間，在學校積木角建構田中分局模型，將學校20桶，1桶300片的積木幾乎用完，作品都快比他們小小的身體還高，過去他們也曾蓋過田中火車站等知名地標，因此積木蓋房，對獨角仙班的小朋友來說，算是得心應手，相當簡單。

重愛幼兒園執行長陳韶聿表示，去年帶著小朋友參觀田中分局，他們留下印象深刻，回到學校後小朋友自行討論，要蓋一間分局給警察叔叔阿姨看，因為積木很輕，一不小心就會倒塌，相當考驗細心與耐心，前後不斷修正，還請老師幫忙拍分局照片，想盡量呈現作品的完整度。

田中警察分局長鄭頴聰表示，原本只是受小朋友邀請，到幼兒園參觀，一早帶著宣導團隊到訪，沒想到小朋友準備這麼大的一份禮物，對於他們用積木搭建分局模型，感到相當欽佩，希望所有小朋友，都能帶著這這份耐心與毅力，將來投入警察行列，為國家與社會，盡一份心力。

(中時 )