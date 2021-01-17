伊朗國有新聞社PRESS TV的報導，伊朗在星期六的大規模軍事演習中，自製的中程彈道飛彈成功擊中了位在1800公里處的靶艦，顯示伊朗在中遠程彈道飛彈的導引能力已有明顯進步。

防衛世界(Defense World)報導，據美國海軍的說法，伊朗的飛彈試射距離海運航線很接近，飛彈落點離1艘航行的商船僅有30公里，離美國駐留在附近的尼米茲號航空母艦(USS Nimitz,CVN-68)約160公里。福斯新聞援引美國官員的話說，這場試射至少擊出2枚，飛彈在撞擊海洋時爆炸，向各個方向飛濺碎片。

160公里這個距離位於水平線下方，因此尼米茲號航艦與其他護衛艦無法看到，但是在太空中的美國間諜衛星應該有辦法追踪，只是目前美軍還沒有公布監測的細節。我們也還不知道護衛尼米茲號航艦的各個神盾巡洋艦、驅逐艦是否有捕捉到飛彈的軌跡。美國海軍的神盾軍艦-提康德洛加級巡洋艦、伯克級驅逐艦，都有高效能的AN/SPY-1雷達，能夠跟踪彈道飛彈。

這件事也是美國與伊朗關係更為緊張的又一例證，就在幾天前，一艘美國海軍巡弋飛彈潛艦「喬治亞號」(SSGN-729)出沒在荷穆茲海峽附近，並且被伊朗反潛機拍攝到，喬治亞號是一艘改裝後的巡弋飛彈潛艦，裝有150多枚「戰斧」巡弋飛彈(Tomahawk,BGM-109)，具有強大的陸上攻擊能力。

(中時新聞網)