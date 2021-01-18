受強烈大陸冷氣團影響，今（18日）全台多地持續地溫，氣象局已針對18縣市發布低溫特報，今晨台灣本島平地最低溫出現在南投縣中寮的6.3度，另氣象局也針對18縣市發布陸上強風特報。

今天各地氣溫約在10度，沿海空曠地區有機會出現6度的低溫；白天氣溫將微幅回升，中南部高溫可來到22度。估週二氣溫會回暖。

東北風明顯增強，今日南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，高雄及屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

紫外線方面，今天基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣以及花蓮縣為輕量級，其他縣市均為中量級。

新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

三、注意(警戒)事項

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

註1：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

• 黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

• 橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

• 紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

空氣品質方面，今日受強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；南部地區位於下風處，較易累積污染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部山區及雲嘉南局部地區於清晨及夜間風速較弱，較易累積污染物，短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時新聞網)