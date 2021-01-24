玉山國家公園管理處近日新修訂禁止事項，而內政部也公告最新的玉山園區內裁罰表，包括公告新增的「占用特定對象專用停車位，或未依指示方式停車」總計18項，罰款最高達3000元，提醒民眾務必注意。

山林開放趨勢下，玉管處提醒民眾，勿觸犯第7和第8項，離開管理處指定之步道範圍；和未經核准，於停車場或指定以外之地區露營、野炊、搭設棚帳及舉行營火等活動，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

第9項規定，禁止亂丟人為的垃圾、物品、廚餘等民眾容易忽略，玉管處指出，為了減少野生動物翻找垃圾的機會，園區登山路線及遊憩點無法如平地可以廣設垃圾桶，因此請遊客儘量將垃圾帶下山。違者第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

而第18項為本次公告新增，違規停車或占用特定對象專用停車位，第1次罰款1500元，第2次以上罰款3000元。

玉管處表示，玉山景色怡人，年均遊客人數達150萬人，但並非全都是登山客，有的是到塔塔加、水里、梅山及南安等4處遊客中心踏青的民眾，18項裁罰適用於全園區，主要在於提醒、約束遊客，能遵守園區各項規定，共為維護玉山珍貴的自然生態。

(中時 )