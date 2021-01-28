台北第一果菜市場遭踢爆攤商未戴口罩 市場處要求全員「戴好戴滿」 違者最高罰1萬5千元。（吳康瑋攝）

北部醫院近期驚傳院內群聚感染事件，引發大批民眾恐慌，但竟有民眾在逛北市第一果菜市場時，竟發現部分批貨攤商未戴上口罩，且進出也未量測體溫，令他非常傻眼，對此，市場處回應，已前往加強稽查，要求市場內所有人員將口罩「戴好戴滿」，經勸導不聽者，最高可罰1萬5000元。

據了解，北市第一果菜市場供應著大台北地區約350萬人口的農產品需求，每日交易量約為1600公噸，但有民眾前往挑選食材時，發現市場內完全沒有防疫措施，且還有很多攤商沒戴口罩，根本就是防疫破口，並表示，每天這麼多菜販前往批貨，染疫風險超高，自己根本不敢再去。

台北第一果菜市場遭踢爆攤商未戴口罩 市場處要求全員「戴好戴滿」 違者最高罰1萬5千元。（吳康瑋攝）

市議員徐立信指出，果菜市場內人來人往，難以掌握接觸對象及足跡，若出現確診者，恐怕會重創北市果菜批發鏈，因此要求加強防疫措施，在各出入口設置體溫熱顯像儀，並透過實名制、營業地點的控管，加強疫調及檢疫措施，以確保市場民眾的健康安全。

對此，市場處回應，已要求所有人員都戴上口罩，並派員現場督導，未戴口罩經勸導不聽者，將依傳染病防治法，裁罰3000元以上1萬5000元，呼籲民眾逛市場時，務必戴上口罩，防疫從自身做起，可以有效控制染疫風險。

(中時 )