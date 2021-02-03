指揮官王必勝表示，此次採檢選在立體停車場，原因是確保通風良好。（圖取自王必勝臉書）

部立桃園醫院至今累計19人確診，該院今起實施清零計畫，預計在3天內採檢2088名院內員工及外包廠商。前進指揮所成員率先接受檢驗，指揮官王必勝表示，現場工作人員分為6組，也有動線的分流，人人要維持社交距離，全程禁止飲食，只有採檢的時候可以脫口罩。他坦言，希望大家都是陰性，若全陰性，就會階段性提出復原計畫，但也不能存著僥倖心理。

王必勝表示，此次採檢選在立體停車場，原因是確保通風良好，預計採檢的2088人中，有706人需要加驗抗體檢測，為先前處於風險高的樓層，例如6樓、7樓、10樓等單位的人，加上全院會流動的人。對於今日開始的採檢，禮拜一和二都已經進行充分宣導，包括要帶員工證、身份證，才能紀錄相關資訊，資訊系統才會產生bar code貼在檢驗的管子上。

於此同時，王必勝表示，現場也要求所有人不要交談，全程戴口罩，只有檢驗的時候可以脫下口罩，且現場也不得飲食，要依照地上畫的線，保持社交距離 ，這是為了以防萬一，一旦有確診者，傳染他人的風險也能降至最低。

王必勝表示，桃醫清零計畫不能存著僥倖心理，希望大家都是陰性，如果都是陰性，就會提出復原計畫，先做完第一步，合格後再說下一步，絕對不是一下子全部復原，還是會照著分倉分流的辦法，階段性提出計畫。

至於若有人PCR陽性或血清抗體陽性，王必勝說，這兩者是不一樣的，滿複雜，要看看是舊的還是新的，發生在哪個族群和單位，要看狀況才知道。這10幾天，桃醫已經做了分流，也有預備隊，任何狀況都有做好模擬。

(中時 )