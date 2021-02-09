指揮中心召開記者會 說明疫情及防疫作為

部立桃園醫院群聚感染今日再添一名確診案例，為最大規模家庭群聚中，死亡阿嬤（案907）的女兒（案934），隔離期間與阿嬤一同隔離，同時也是護理師（案863）的大姑、輔導老師的姐姐、摩斯女的姑姑，隔離期間採檢確診，同住的一家七口全中標，總計整起桃醫群聚確診案例增至21人，案934的其他4名家人將延長居家隔離期間至2月22日。

護理師一家繼輔導老師、2名女兒、8旬阿公、8旬阿嬤確診後，又新增1名確診案例，為護理師大姑案934，因為一家人居家隔離時，為了照顧8旬嬤而搬回來，並與阿嬤住在一起隔離，先前雖然檢驗陰性，但指揮中心為安全起見仍安排她待在醫院。

桃醫群聚案今再新增1名確診，為案863護理師的家人。圖為桃醫群聚感染關係圖。（圖／指揮中心提供）

案934為本國籍50多歲女性，因匡列為案864、907、909及910的接觸者，自1月19日起進行居家隔離，隔離期間曾接受5次採檢，結果皆為陰性；個案2月7日曾出現發燒、鼻涕倒流情形，2月8日自覺無症狀，因申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院採檢，今日確診。案934的同住家人4人先前已匡列為護理師（案864）接觸者，且已隔離期滿，但為求慎重，將延長4人居家隔離期間至2月22日。

發言人莊人祥表示，案934的Ct值為17，算是早期感染，檢驗5次都陰性後，後來為了奔喪採檢，才回憶起來2月7日出現短暫發燒、鼻涕倒流的現象。對於本起家庭群聚的現況，專家諮詢小組召集人張上淳表示，公公有肺炎，目前控制的不錯，其他幾個情形很好，有2人昨天上午接近解除隔離的狀況。至於整個部桃群聚，目前2人解除隔離、2人快要解除隔離，之前提過2名重症插管中，這2人到昨天為止情況持續改善中。

對於案934是否有在社區活動？指揮官陳時中表示，這位個案隔離的時間超過14天，是在隔離期間為了奔喪而採檢才確診，因此沒有進入社區。莊人祥解釋，案934一開始在1月19日是因為安864等人的確診而隔離，之後案907、909、910確診後，她又到醫院隔離，3次採檢都陰性，又安排回家繼續隔離，隔離時間超過14天，沒有進入社區。

截至目前，國內累計933例確診，分別為817例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、850人解除隔離、74人住院隔離中。

(中時新聞網)