年節將屆，為提升市民朋友防竊、防搶、反詐騙意識，基隆市警察局第四分局分局長2日率領犯罪預防宣導團，至轄區傳統年貨大街「安樂市場」向攤商及購物民眾，進行居家防竊、防搶、反詐騙宣導活動。

第四分局製作手持式標語在市場提醒民眾，由分局長蘇保安手持大聲公帶頭進行宣導，宣導團手持自製看板與海報，呼籲民眾若遇有疑似詐騙行為時，務必即時撥打165反詐騙專線或110報案電話，並發放犯罪預防宣導文宣與小禮物，強化宣導效能，且為積極配合中央防疫政策，於市場入口處，提醒民眾前往人群聚集處所，務必配戴口罩及遵守相關防疫規定。

第四分局宣導團在傳統市場宣導後，再前往二信銀行安和分社，與第一線的行員聯繫、宣導，若遇民眾提、匯款有可疑跡象，立即通知派出所，並向業者宣導，補鈔、現金運送如需協助，可向分局申請警力協助維護安全。

第四分局呼籲，市民朋友，年關將至，警方除加強巡邏外，對於金融機構都將編排相關守望勤務，守護轄區治安、交通，讓大家都能平安喜樂過好年。

(中時 )