明天東北季風增強，氣溫稍下降！氣象局表示，23日中南部水氣逐漸減少，但迎風面的北部及東半部地區有短暫雨，其他地區為多雲的天氣；氣溫方面，預測北部、東北部及東部高溫約22、23度，其他地區約26至29度；低溫則變化不大，西半部及東北部約15至17度，花東為18至20度。

明天是大學學測登場第二天，氣象局提醒考生，下半天起東北季風將增強，降雨會轉為以迎風面北部及東半部地區為主的短暫雨，北部及東北部天氣也將比今天轉涼，須留意天氣的變化適時添加衣物。

氣象達人彭啟明指出，南方雲系北移所帶來的水氣，在明（周六）就會逐漸移出台灣，白天期間台南市除了降雨停緩外，雲量也將逐漸減少，預估中午過後就可回歸晴到多雲天氣型態，後續至下周暫時沒有明顯的水氣再接近台灣，同時冷空氣強度也較弱，可望維持晴到多雲、早晚涼冷白天溫暖、日夜溫差較大的穩定天氣型態。

今天高雄、屏東、台南空氣超級髒，PM2.5濃度很高，霧霾相當嚴重，氣象局長鄭明典今晚在臉書上發文說，南高屏空污事件暫告一段落，很好奇明後天會如何？環保署資訊則顯示，明天晚間東北風可能挾帶境外污染移入台灣，其中，雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

(中時新聞網)