海大學社會科學院長陳文典(左)，與餐旅系教授張亦騏(右)，帶領東海大學學生，走入彰化二林，為地方創生帶來全新生機。(吳建輝攝)

28日一共吸引二林9家在地酒莊主，齊聚一堂，透過介紹與品嘗，了解不同酒款間的特色與差異。(吳建輝攝)

酒莊主與學者，透過品嘗交流，了解不同酒款間的特色與差異。(吳建輝攝)

90年代台灣品酒會資訊封閉，當時地方盛行所謂「一支會」活動，由參加者每人帶著1支酒，以酒會友， 28日東海大學，與二林鎮公所、農會、及在地多家酒莊，齊聚一堂舉辦「一支會」，除了以酒會友外，也推廣二林葡萄酒，希望找出適合的餐酒，搭配最近國旅風潮，重現二林經典小鎮的魅力。

活動由東海大學社會學院主導，搭配地方創生，了解在地文化與發展可能，參與一支會的益長酒莊第二代負責人顏楷哲說，他接下酒莊才第２年，今天拿出來的是他第一件作品，也不知道自己的酒有什麼特色，藉由這次機會，與各位前輩交流，了解自己的作品。

東海大學餐旅系教授張亦騏表示，以一支會作為起點，守部曲就集合二林9家在地酒莊主，齊聚一堂，透過介紹與品嘗，了解不同酒款間的特色與差異，接下來二部曲，預計在4月間，展開「帶著酒杯去旅行」，活動，民眾只需帶著一支酒杯，就能到處品嘗二林美酒，三部曲則是6月，在開滿葡萄的葡萄園下，享美食，品美酒。

東海大學社會科學院長陳文典說，地方創生面臨瓶頸，許多曇花一現的建設，為地方帶來的發展有限，因此東海大學將計畫拉遠，透過挖掘更多地方文化，特色，並結合在地廠家，發展一連串深度旅遊文化，帶動整體發展，來減緩地方人口減少，展現地域活化性，來達到真正地方創生的意涵。

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(中時 )