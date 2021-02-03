竹北警分局規畫多項替代道路走法，提供給民眾參考，並避開塞車。（竹北分局提供／莊旻靜新竹傳真）

春節連續假期將自2月10日起至16日共7天時間，為了達到「交通順暢、一路順暢、人車平安」目標，新竹縣警察局竹北分局配合高速公路高乘載管制，並運用警力、民力規畫各項交通疏導，除了中山高速公路、台61線西部濱海快速道路外，台1線中華路亦有相關疏導措施。

中山高速公路竹北交流道配合高乘載管制時間，包含2月14日下午1點至6點、2月15日下午1點至6點，高乘載期間僅允許大客車、計程車、持有身心障礙證明、孕婦證明(同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明)的小型車(駕駛或乘客)及乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車駛入。

另外，針對竹北交流道交通壅塞的疏導替代道路如下，往東方向車輛可沿光明六路→光明六路東一段→右轉自強南路→經國橋→台68線→往竹東方向→台3線。往西方向車輛則可走光明六路→右或左轉台1線；或改走光明六路→左轉台1線→頭前溪橋→台68線（南寮方向）→台61線

台61線西部濱海快速道路(鳳岡、豐田段)亦為南北重要交通樞紐將湧現大量返鄉車潮。西濱公路為台15線與台61線共線，於西濱公路與竹4線路口為高架道路與平面道路匯流(協榮加油站前)處，竹北分局規畫替代道路提出2方案如下：

(一)南下車道壅塞時：

方案一：台61南下壅塞時，引導車流右轉台15線(平面機慢車道)替代。

方案二：台61、15南下壅塞時：引導車流於協榮加油站前左轉竹4線經鳳岡、長青路往台1線替代。

(二) 北上車道壅塞時：

方案一：台61北上壅塞時，於竹4線路口(協榮加油站前) 引導車流經右側平面車道(台15線)北上替代(鳳鼻隧道外側車道)北上。

方案二：台61、15北上壅塞時：引導車流於協榮加油站前右轉竹4線經鳳岡、長青路往台1線替代。

竹北分局提醒，民眾可於連續假期搭乘大眾交通工具，並避開交通尖峰時段，另應小心駕駛並遵守交通規則，切勿酒後開車、超速或疲勞駕駛，確保行車平安。

(中時 )