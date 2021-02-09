長達七天的春節假期開始，而警察的重任卻不曾停止，因為工作性質特殊，在與家人團聚的時刻，警察卻得在外維護治安，由於許多民眾已返鄉過年，在工作上反而肩負比平日更多的治安責任及交通疏導任務。因此，新北市瑞芳警分局特別選在春節假期前最後一個上班日，辦理團圓加菜圍爐，讓同仁吃得開心也一解鄉愁。

由於陸續補進新進警察同仁，因此有許多菜鳥警是第一次春節輪值，無法返鄉過年，感受特別強烈，分局長陳忠龍也特別交代各單位向執勤同仁家屬轉達新年祝賀及感謝之意。

新北市瑞芳警分局特別選在春節假期前最後一個上班日，辦理團圓加菜圍爐，讓同仁吃得開心也一解鄉愁。（瑞芳警分局提供）

瑞芳警分局長陳忠龍表示，感謝分局同仁們一年來的辛勞，繁重的交通及重大的刑案皆仰賴同仁不眠不休的努力疏導及迅速偵破。由於轄區又位處風景區，春節期間更需要同仁付出心力，讓旅客都能感受治安平穩與交通順暢。除此之外也提醒，春節期間在外飲宴機率多，除了防疫保護自己外，也特別注意千萬不要酒後駕車，以免大好前程毀於一旦。

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(中時 )