對沒有良好經濟能力的弱勢家庭來說，額外準備防疫物品，相對會減少生活開支。台中市里長聯合服務總會總會長也是沙鹿區美仁里里長陳建良發起「助弱勢防疫」，結合台灣知名口罩廠商訂製10萬片安心口罩，3日捐贈給北台中、南台中家扶中心約4400位兒童、2400戶弱勢家庭使用。

北台中家扶中心主任劉正文感謝陳建良拋磚引玉關懷弱勢，他也提到，防疫期間額溫槍缺貨，陳建良自掏腰包設計製作額溫檢測卡，免費贈送里民隨身攜帶，二林喜樂保育院及十方之愛社區服務站、大海墘社區關懷據點等都可以看見熱心里長的身影贈送物資。

台中市里長聯合服務總會總會長陳建良（右）致贈10萬片安心口罩，北台中家扶中心主委張演華（左）回贈感謝狀。（王文吉攝）

台中市里長聯合服務總會總會長陳建良發起「助弱勢防疫」，捐贈10萬片安心口罩給2400戶弱勢家庭。（王文吉攝）

陳建良也響應政府防疫宣傳，特別商情好友許效舜擔任影片編導，製作《角頭大哥情義相挺！沙鹿讚揚〝美仁哥〞投入防疫》網路影片，以台灣小吃名稱互相叫囂壯勢，KUSO橋段引發網友熱烈討論，點閱率迅速破萬。陳建良說，全台都籠罩在疫情氛圍中，希望這支影片能夠帶給大家更多歡樂，在歡笑之餘也可以有正確的防疫觀念。

(中時 )