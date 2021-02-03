孫盛希日前在高雄舉辦簽唱會。(滾石唱片提供 )

近日YouTube上出現以「孫盛希 Shi Shi_File」命名的影片，疑似攝影機偷拍的側錄檔案外流，引發歌迷好奇討論，孫盛希在留言區俏皮揭曉：「被偷拍了，但拍的太美！」透露一系列「偽偷拍」紀錄式MV，其實是與製作夥伴和導演團隊共同策劃出的點子，藉由一鏡到底的運鏡手法和不尋常的取景角度，滿足人們心中的「偷窺慾望」，讓歌迷能夠從不同視角，探勘「慾望系列」MV背後的彩蛋與故事線索。

「孫盛希 Shi Shi_File_01」從床的角度，定機拍攝孫盛希單穿長襯衫，和「分身」在浴室內盥洗梳妝的過程，搭配〈啦哩邋遢〉這首輕快可愛的歌曲，卸下工作嚴謹的一面，展現孫盛希居家無厘頭的魅力，她將製作夥伴剃刀蔣、米奇林都寫進歌詞，更有令人感到莫名其妙、卻又忍不住發笑的生活細節。

孫盛希曝光身穿長襯衫在浴室盥洗的日常畫面。（滾石唱片提供）

「孫盛希 Shi Shi_File_02」〈那我先〉歌曲與呂士軒合作，大聊追男仔的攻防心事，歌名巧妙回應金曲專輯《希遊記》中，〈曖〉這首歌曲的最後一句歌詞，以Live Band形式先進行樂曲初步編寫，MV也選在錄音室中一鏡到底拍攝，呼應歌曲創作的背景，充滿趣味。

慾望系列的終部曲〈潛伏期〉是專輯《出沒地帶》的最後一支劇情MV，孫盛希直言：「專輯裡還有太多我的愛歌了！」和團隊絞盡腦汁討論後，發想出「孫盛希 Shi Shi_File_系列」企劃，讓歌曲都能有極富巧思的專屬影像，也讓歌迷能從中抽絲剝繭慾望系列的故事線索，完整度超高的成品也讓希希開心不已，更感激夥伴的大力相挺，覺得自己真的很幸運，一路上有許多貴人相助，「這張專輯投入了我所有的心力，沒有遺憾！」

孫盛希去年底發行第五張專輯《出沒地帶》，日前甫跑完北中南三場簽唱/簽票會，為4月24日在 Legacy MAX 舉辦的《Where is SHI? 出沒地帶》演唱會宣傳，吸引大批歌迷粉絲到場支持，孫盛希現場演唱了幾首新歌，並呼籲：「欲解鎖更多好聽的歌，就來我的演唱會吧！」今年因疫情關係，孫盛希將留在台灣與朋友過節，無法與在韓國的家人相聚。春假休息充電後，孫盛希期待年後演唱會可以盡情演唱，與大家見面分享音樂作品。

孫盛希日前在台中場舉辦簽唱會。（滾石唱片提供）

孫盛希《Where is SHI? 出沒地帶》演唱會4月24日於 Legacy MAX 舉辦，演唱會相關資訊與購票方式可至KKTIX官網及全家便利商店FamiPort查詢。

孫盛希日前發行第五張專輯《出沒地帶》。（滾石唱片提供）

(中時 )