不少人在農曆年後都會興起轉職的念頭，但到底該不該離職？究竟什麼樣的工作最適合自己呢？星座命理專家艾菲爾老師今（28）就分享一個神祕占卜，讓你更加瞭解自己理想中的工作，以及你人生的巔峰會在何時到達，快一起來測驗看看吧。

★假設某一天，你睡醒眼睛一睜，眼前竟然是一片中世紀歐洲的場景，而你是掌握一整個村落的貴族領主，面對即將來襲的惡龍，趕緊拿起紙筆準備帶領村民作戰吧！

1、身為村莊領主的你，會把自己的城堡蓋在什麼地方呢？

a.蓋在村落中央

b.蓋在離村落有點遙遠的山上

2、雖然大敵將至，但自己的幸福也要顧，隔壁村的帥氣王子跟你求婚，你會何時完成終生大事呢？

a.跟惡龍對決之前

b.打敗惡龍之後

c.卸下領主職位之後

3、為了好好管理村落，你決定召集長老來輔佐你，你會想要召集幾個人呢？

a.一個

b.三個

c.愈多愈好

4、你會以什麼風格領導這個村落呢？

a.大家穩定繳稅，維持村落和城堡的運作，此外不會費心思多做管理。

b.持續找尋可以讓村落更強大的方式，一定要成為整個王國里的一方之霸。

c.交給手下管理，自己過著閒雲野鶴的生活。

5、長老發現，邪惡巫師要帶領惡龍來攻擊了，你會怎麼做呢？

a.派遣手下最精銳的騎士軍團發動攻擊，先發制人。

b.趕緊秉告國王，請國王派兵救援。

c.加強村落守備，同時找尋可以克制敵人的必勝方法。

6、終於來到決戰時刻，雙方戰爭之中，有一名勇士戰功彪炳，打得對方節節敗退，你覺得這名勇士是誰呢？

a.國王派來的大將

b.你手下的年輕豪傑

c.你自己

7、終於擊敗了對方，村內收成良好，你也與王子結婚，一切完美，在這樣的歲月靜好之中，如果要有個小小夢想，會是什麼呢？請發揮你的創意想像！

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測

完

看

答

案

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1、城堡跟村落的距離，代表你適合到多遙遠的地方工作

選蓋在村莊中間的朋友可以準備慶祝了，你最適合的就是離家近的工作。

選蓋在山上，代表你適合在異鄉工作，距離家鄉愈遙遠，工作運勢愈好，

2、這一題測的是你的人生最高峰在幾歲。

a.跟惡龍對決之前：你的人生高峰會出現在結婚之前，婚後你將會把重心放在對方與家庭，找到不一樣的幸福。

b.打敗惡龍之後：你的人生高峰會出現在結婚之後，屆時你內心更穩定，帶著婚後的好運繼續衝刺。

c.卸下領主職位之後：你的人生高峰會出現在小孩成家後，意外發現卸下重擔的自己，還滿懷精力邁向事業第二春。

3、長老的數量代表你換幾間公司後才會定下來，選擇愈多愈好的朋友，就勇敢換公司吧，記得薪水別談低了。

4、這一題測的是你人生高峰的收入狀況。

a.大家穩定繳稅，維持村落和城堡的運作，此外不會費心思多做管理：

你將會有穩定的金錢收入，雖然不到富豪程度，但足以讓你能做做自己喜歡的事情，且有時間陪陪重要的人。

b.持續找尋可以讓村落更強大的方式，一定要成為整個王國里的一方之霸：

你的收入可能會達到富豪等級，雖然壓力比一般人大，但成就感以及物質的滿足程度，也是一般人無法想像。

c.交給手下管理，自己過著閒雲野鶴的生活：

你的收入可能會時高時低，但能夠支持你完成夢想，像是旅行家甚至是作家，生活的快樂無法用金錢數字衡量。

5、這一題測的是你適合的工作型態。

a.派遣手下最精銳的騎士軍團發動攻擊，先發制人：

你喜歡面對挑戰，不喜歡坐以待斃，未來可能自己當老闆，嘗盡商場酸甜苦辣。

b.趕緊秉告國王，請國王派兵救援：

你喜歡穩定，不喜歡壓力，未來可能受人雇用，生活無虞。

c.加強村落守備，同時找尋可以克制敵人的必勝方法：

你傾向選擇中庸之道，未來可能一邊工作一邊創業或投資，既能穩定又能有意外收穫

6、這一題測的是你的貴人將從何而來？

a.國王派來的大將：

你的貴人會是比你年長、比你有資源的人，可能是上司或長輩。

b.你手下的年輕豪傑：

你的貴人是比你年輕，或是受你照顧的人，對你湧泉以報。

c.你自己：

你的貴人就是你自己，提升自我會得到最棒結果。

7、這一題測的是你內心潛藏著最想做的事情，花點時間投入它吧！別讓時間白白流逝了。

(中時新聞網)