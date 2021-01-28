最近Podcast這個平台越來越熱門，Podcast簡單來說是類似廣播版的Youtube，可以在平台上選擇自己想要聽的節目，單純靠聲音表達，沒有影像，非常受到通勤族歡迎。星座專家唐綺陽近日在自己的Podcast節目「唐陽雞酒屋」談水逆，因為今年第一次水逆將在1/31到來，許多人都很擔心水逆會帶來霉運，還有網友分享「大頭照洗成遺照」的慘事，但唐綺陽表示水逆雖然會帶來破壞，但也能讓我們有停下腳步自省的機會，因此不一定是壞事。

今年的第一次水逆將在1/31～2/20登場，唐綺陽表示雖然水逆還沒實際到來，但效應已經存在，這次水星逆行在水瓶座，水瓶座是「群眾」的星座，人多的地方跟水瓶座有關，像是網路、演藝圈、政治圈人很多，可以發現最近事件頻頻，網路上很容易帶動新聞消息和話題，例如今年學測國文考題「如果我有一座新冰箱」一下就引發熱烈討論。

唐綺陽分析，水逆前有減速期，也就是水星停滯的時間，因此在水逆前，就已開始有不順的感覺。水逆時容易溝通不良，也容易理解錯誤，就有網友分享水逆時洗大頭照的經驗，和老闆說明要2吋10張，結果收到2張10吋的照片，唐綺陽表示「是搶先洗遺照？」有網友回覆「不要丟掉，以後用得到」讓唐綺陽講到笑翻！

許多人認為水逆就是帶來各種霉運的時期，會製造破壞，讓3C當機，但唐綺陽提出不一樣的看法，表示水逆可以讓我們往前的腳步暫緩，停下來審視現狀，如果經歷破壞，也可以給自己重新來過的機會，水逆期我們會更有時間自省，可以發現自己需要更新和改進的部分。

唐綺陽進一步分析，過去200年木土星都合相在土象星座，未來200年木土星合相在風象星座，木土星合相20年發生一次，都和社會大事有關，未來200年社會大事都是發生在風象星座主導的世界裡，人際關係在未來更顯重要，過去土象主導的世界可能倡導苦幹實幹、賣勞力，在風象主導的時代要賣腦力，需要更多的思考，強調人與人之間的溝通和理解，把事情做對做好，是未來生存的重點，已經不流行埋頭苦幹。

有些人好奇水逆出生的人是不是運勢會比較差？唐綺陽表示很多水逆出生的人都是路癡，而且先天有溝通障礙，嘴巴笨、說話慢，如果察覺自己有這個狀況，會格外小心和認真，講話比較嚴肅、謹慎。最後唐綺陽提醒，這次水逆時間是1/31～2/20，整個農曆新年連假都在水逆，這段時間回憶特別多，有機會遇到老朋友、前東家、以前的同學甚至舊情人，可以趁這個機會審視過去的自己，觀察自己的改變，給自己一個停下、重整的機會其實也是好事。

(中時新聞網)