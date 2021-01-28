10度低溫+陰雨綿綿 戴立綱：天氣像女人心！？

（20：38 更新）新一波冷空氣來了！受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫會愈晚愈冷。今(28日)晚至30日清晨北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚也偏冷，氣象局下午針對15縣市發布低溫特報，預估氣溫下探10度以下。

氣象局表示，這一波冷空氣最強的時間約在今晚至明晨和周六的清晨，預估中部以北及東北部低溫約10、11度，其他地區約12、13度，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些。

氣象局也發布了低溫特報，特別提醒今晚至明晨在台南以北及東北部地區有10度以下低溫發生的機率，農漁養殖業請慎防寒害；而今晚至明晨宜蘭及花蓮山區可能有0度左右的低溫，若配合水氣則有結霜或霧淞的機率；至於高溫方面，預測北部及東半部僅15至18度，中南部約23、24度；預測由於水氣較為減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，下半天起強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，中部以北低溫約11度，其他地區則約13度。迎風面的北部、東半部地區，多雲有陣雨，其他地區天氣大致穩定，以晴到多雲為主。

這幾天南台灣空氣品質欠佳，幸好北風增強，終於把滯留南部的污染物吹走！台灣颱風論壇｜天氣特急表示，雖然還是空氣有點髒，但已經改善很多。今天夜晚至明天上午，一波境外污染來襲，西部、宜蘭空氣會變髒，要注意！

(中時新聞網)