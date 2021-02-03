今東北季風減弱，逐漸轉東風，各地天氣晴朗穩定，氣象局表示明日各地天氣晴朗穩定，僅東半部雲量稍多，可能出現零星短暫雨，預測高溫在桃園以北及東半部地區約23、24度。另外天氣職人吳聖宇在臉書上指出，下周二起水氣增多，降雨機會提高，且小年夜到除夕(10日至11日) 天氣不穩定，低壓波動及鋒面通過，各地有陣雨，尤其10日晚間降雨最明顯，不排除有雷雨發生的可能性。

氣象局表示，未來一周沒有顯著的冷空氣南下，天氣相對穩定，不過到了小年夜天氣將會出現變化。周五至下周一(5日至8日)全台各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區有零星降雨的機率；東半部高溫約23至25度，西半部高溫可達26至29度，低溫大約在14至19度。

近期較為明顯的天氣轉變，是在下周三的小年夜，隨著華南雲雨區東移，中部以北地區短暫陣雨逐漸出現，其他地區降雨機率也跟著提升，有局部短暫陣雨，要等到13日降雨才會漸漸緩和。

對此，天氣職人吳聖宇在臉書上分享過年前後的天氣，他表示過年前(4日至8日) 台灣附近水氣少，天氣相對穩定，溫度整體偏暖，不過要注意日夜溫差大、空氣品質不佳；年初一到初三(12日至14日) 大致為東北季風型天氣，整體空氣較偏乾，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨。

小年夜到除夕(10日至11日) 天氣不穩，低壓波動及鋒面通過，各地有陣雨，尤其10日晚間降雨最明顯，不排除有雷雨發生的可能性；年初四到初五(15日至16日)一直到初六這幾天，影響台灣的冷空氣可能再增強，水氣亦逐漸增多，溫度有再往下降的機會，降雨機率也會提高，但時間尚早，有待後續再觀察。

(中時新聞網)