受到東北季風影響，中央氣象局今天凌晨3點30分，針對宜蘭縣發布大雨特報，北台灣春節天氣濕涼有雨，從小年夜起到初三都會有雨，只有「大年初四」一天晴朗的空檔後，初五水氣又會增多，請北部民眾留意；至於中南部地區，從除夕下午開始天氣就會好轉，可一路舒適到年初五。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天受到東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲時晴。今日氣溫預測方面：北部13至21度，中部13至27度，南部13至27度，東部14至26度。

而根據最新模式模擬春節期間的天氣，吳德榮提到，明天小年夜（10日）鋒面逐漸接近，明上午起，各地降雨機率就會逐漸提高；晚間鋒面的「對流雲系」移入，至除夕（11日）中午會有較大雨勢，局部地區亦有今年首發「春雷乍響」的機率。

吳德榮指出，從除夕下午起，「對流雲系」通過，中南部天氣會先好轉，北部及東半部仍有局部雨。年初一（12日）至初三（14日）受東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣；年節假期整體會呈現「北濕涼，中南部舒適，早晚微冷」的型態。

年初四（15日）東北風水氣減少，西半部晴時多雲，白天舒適早晚涼，東半部仍有局部短暫雨的機率；但年初五（16日）水氣又會增多，北部及東半部有局部短暫雨，中南部則是晴時多雲的天氣。不過吳德榮表示，期末模擬有較大的「不確定性」，不排除仍會繼續調整，民眾可持續觀察氣象局所提供的最新資料。

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(中時新聞網)