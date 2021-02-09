台南市警方查獲職業大賭場，當場從賭桌上查扣一批賭具。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市警方9日凌晨2時許在北區武聖路一處私人神壇3樓，查獲有23名賭客的天九牌職業大賭場，該處神壇原是酒店小姐經濟人休息站，賭客以圍事、馬伕為主，多數不滿30歲，警方埋伏多日，半夜一舉成擒。

農曆春節接近，流動賭場私下蠢蠢欲動，台南市北區警方日前獲報，武聖路1棟民宅平時是私人神壇，大廳供奉王爺神明，入夜成了台南市酒店小姐經濟人（馬伕）的休息站，算是一處道上堂口。

年關將近，神壇內的道上同業呼朋引伴聚賭，連日賭客越聚越多，大夥趁過年前「小弄弄」試手氣，體驗過年味，卻引來警方查緝。

警方私下接獲線報，暗中埋伏多日，9日凌晨賭客人數漸多，見時機成熟，出動10名警員將賭場團團包圍，一舉搗破神壇賭窟，逮獲25歲吳姓負責人在內的23名賭客（19男4女）與2萬多元賭資，扣押一副已開封的天九牌賭具。

賭場成員年紀與過去中高齡賭客不同，遭查獲的賭客幾乎不到30歲，年紀最小未滿20歲，多數為酒店小姐馬伕、宮廟陣頭或圍事成員，以為此舉神不知鬼不覺，卻因賭氣熱絡吸引更多複雜出入份子，反招警察上門。

在警方眼中，賭客成員21人以上即屬大型職業賭場，為防止發生地方包庇，警界訂有嚴格規定，每到過年警方都緊盯轄區，深怕受處分。

「神明不會保佑賭客」，吳男遭依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦，其餘賭客依違反社會秩序維護法裁罰。警方表示，賭場內的神明無法保佑賭客避免警方查緝。強調治安工作沒有假期，各地查緝職業大賭場是年前重要工作之一，切勿心存僥倖。

(中時 )