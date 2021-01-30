氣象局指出，今(30日)冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，不過明日清晨受到輻射冷卻影響，各地清晨低溫11至16度，其中新竹至高雄局部，近山區的平地有10度以下低溫，而氣象專家彭啟明表示，未來幾天天氣大致穩定，下一波變化是在下周二，東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍微下降，轉為陰有短暫陣雨天氣。

氣象局今下午針對10縣市發布低溫特報，表示今晚至明日上午，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市等10縣市要留意10度以下低溫，不過白天後將回溫，溫度會比今日更為溫暖，西半部高溫約24至26度，東半部高溫22至23度，但西半部要注意日夜溫差近15度。

另外，下周一同樣受到輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨；但到了周二將變天，由於東北季風增強，讓北部及東北部氣溫稍下降、有局部短暫雨；到了周三東北風再度減弱，氣溫稍回升，接下來一路到周六(6日)各地天氣大多穩定，僅東半部地區有局部短暫雨。

氣象專家彭啟明在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」上表示，除了下周二北部及東北部短暫轉陰沉天氣外，未來一周大致都是相當舒適的好天氣，他也提醒，農曆新年將到來，民眾可以趁天氣較穩定來進行大掃除，或是曬洗厚重衣物，都是很好的時機。

(中時新聞網)