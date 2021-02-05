龍潭警分局為了確保春節連續假期期間交通順暢，使民眾順利返鄉過節及與家人出遊走春，日前針對轄內交流道周邊道路、易壅塞路段及轄內遊樂園區小人國、六福村等知名旅遊景點，邀集桃園市政府交通局、國道公路第六警察大隊、交通部公路總局第一區養護工程處復興工務段及遊樂區業者進行道路會勘檢視。

桃園市龍潭區有龍潭觀光大池、石門水庫、小人國、六福村遊樂區等知名旅遊景點為民眾假日觀光遊玩好去處，為避免民眾至龍潭區各觀光景點時遇道路交通壅塞，龍潭警分局主動協調各權責單位進行春節交通微調措施：

一、小人國與六福村遊樂區聯外之中原路（桃69線），於春節連續假期自2月10日起至2月16日止，每日10至17時，禁行6.5噸以上大貨車 (大客車除外)，大貨車請改道行駛桃68-1線。

二、因應交通部高速公路局春節連續假期2月14日(初三)、2月15日(初四)於國道3號龍潭交流道北上實施高乘載管制，龍潭區大昌路與五福街口全日禁止迴轉，如欲迴轉車輛，小型車請至大昌路與健行路口、大型車請至大昌路與中興路口迴轉。

三、自2月12日起(初一)至2月16日止(初五)期間，小人國遊樂區將於早上8時30分提早開放入園；六福村遊樂區將延後閉園時間至晚間18時，以分散民眾入、出園車潮。

為確保民眾春節出遊行車順暢，龍潭警分局建議前往小人國、六福村遊樂區遊玩之民眾行駛替代道路如下：

去程：

一、龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→新龍路→中豐路→往遊樂區方向。

二、龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→龍源路→往遊樂區方向。

回程：

一、遊樂區→桃68-1線→直行臺3乙線往大溪方向或右轉關西方向。

二、遊樂區→桃68-1線→中豐路→新龍路→龍潭交流道。

另外請民眾特別留意，元旦連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，彈性調整行車時間與改道動線，免去塞車之苦。除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警察廣播電臺專線0800-000123外，亦可上交通部網站http：／／www.motc.gov.tw查詢。

分局長陳清華呼籲，民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於遊樂區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，多利用規劃替代道路行駛，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財物保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶。

(中時 )