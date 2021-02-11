今天是除夕，新北市侯友宜上午特地到新北聯合醫院三重院區關心第一線醫護人員發送10元紅包，媒體詢問，是否會包紅包給外甥藝人納豆？侯友宜露出笑容說，「他賺的比我多吧！，我希望他會包給我」，家人間會趁年假好好聯繫感情。

侯友宜說，醫護同仁為民眾守護健康，一年多來非常辛苦，今天特地到醫院為大家加油發送新北市福袋，新北福袋一直以來都是10元，設計是牛往後看、並印有春字，代表「牛轉乾坤、年年有餘」，受疫情影響，今年他無法到各宮廟發送紅包，改由各區公所發送，民眾領取狀況踴躍，祝福大家新年快樂。

面對指揮中心公布已購買到新冠肺炎的疫苗，侯友宜說，趕快買到，也要趕快送到台灣，越早送到台灣越好，買到趕快送到趕快施打，至於施打疫苗的順序，一定是按照中央辦理，全面配合中央。

永和警分局中正橋派出所張姓巡佐10日下午3時許，巡邏勤務失去呼吸心跳，現正使用葉克膜維持張員生命跡象，侯友宜表示，員警目前昏迷指數是3，相信同仁一定可以從鬼門關走過來，可以康復出院，希望大家為他集氣。

(中時 )