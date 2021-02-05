歐洲模式模擬小年夜(10日)20時500百帕高空圖顯示，高空槽(紅虛線)提供台灣附近的上升運動；右圖：同時的地面模擬圖則顯示，鋒面(白虛線)在台灣附近醞釀，伴隨明顯降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

氣象局粉專po圖曝春節期間的天氣變化。（圖擷自「報天氣-中央氣象局」）

受輻射冷卻影響，西半部地區早晚氣溫偏低，今(5日)清晨至上午出現10度左右低溫，氣象局今早已對新竹、苗栗地區發布低溫特報，預估日夜日溫差近15度。氣象專家吳德榮表示，小年夜有鋒面通過，全台將出現對流性較強的明顯雨勢，新竹以北到初一都是濕涼天氣；新竹以南則是穩定好天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，今日至下周日(7日)各地晴朗穩定、氣溫升；白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。今日氣溫為北部14至27度，中部11至28度，南部11至29度，東部13至27度。

大家關心的春節期間天氣，吳德榮根據最新模式模擬分析，小年夜(10日)「對流性較強」的鋒面快速通過，大氣很不穩定，為各地帶來明顯降雨，且影響時間約持續1整天。除夕(11日)白天起降雨漸緩，中南部先好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨；各地氣溫下降、北台濕涼。年初一(12日)鋒面遠離，北部及東半部仍有局部短暫的機率，新竹以南則是晴朗穩定的天氣；北偏涼、中南部舒適。年初二、三(13、14日)大台北轉多雲時晴，桃園以南晴朗穩定；東半部偶有局部短暫的機率；氣溫稍降，北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚微冷。

氣象局也在粉專發文表示，溫暖的天氣大約會持續到8日，大家過年前打掃要把握機會。小年夜前一天(9日)台灣附近水氣逐漸增加，雲量會開始變多，北部、東部的降雨機會增加；10日小年夜當天，鋒面將會影響台灣！各地可能有陣雨甚至雷雨發生、溫度也微微下降。

(中時新聞網)