好天氣掰了！除夕6區有雨 戴立綱：北部曬衣要快

雲雨帶報到，今晚開始全台各地容易降雨。(圖取自鄭明典臉書)

年假第一日，上午各地天氣晴，不過到了下午開始變天，由於雷雨鋒面報到，中央氣象局表示，受到鋒面影響天氣越晚越不穩定，尤以今(10日)晚到明(11日)除夕的中午是降雨高峰，各地有機會出現短暫陣雨，還可能伴隨春雷，氣降局長鄭明典更在臉書貼出雷達回波圖，表示大片雲雨帶將襲台，全台各地有雨。

氣象局指出，今早各地都還看得到藍天白雲陽光高照，但到了下午起開始變天，隨著鋒面接近天氣越晚越不穩定，而氣象局長鄭明典約下午17時左右，在臉書發文指出，回波漸漸接近台灣本島，「期待降雨」。不過，除夕下午至夜間隨著東北季風增強，雨勢漸緩，北台灣天氣轉涼。

另外，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日17時45分左右在臉書上表示，雲雨帶報到，各地開始出現降雨情形，更指出，「雷雨鋒面，已經到門口囉！」也提醒民眾，今晚至明日中午，是降雨高峰，全台灣容易下雨，同時伴隨著雷陣雨。

氣象局也預測大年初一至初四(12至16日)，天氣將呈現受到東北季風影響的型態，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，不過降雨時多時少。中南部則大致為多雲到晴；溫度方面變化不大，但需住易日夜溫差大，北台灣天氣則較涼，不過，到了初五(17日)東北季風再增強，北部及東北部氣溫再下滑，其他地區早晚偏涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲。

【雲雨帶報到，開始下雨】 期待已久的雷雨鋒面，已經到門口囉！ 今天夜晚至明天中午，是降雨高峰， 全台灣容易下雨，伴隨雷陣雨， 天氣很不穩定，外出時記得攜帶雨具， 雨中行車注意安全！ --- 最後倒數！ 參與 ✨2021年天氣服務集資計畫✨ 即可成為VIP夥伴，獨享專屬服務哦！ 立即了解 👉 http://bit.ly/3b7jAGE --- 📨 跨界合作請私訊小編 由台灣颱風論壇｜天氣特急發佈於 2021年2月10日 星期三

(中時新聞網)