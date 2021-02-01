今早晚偏冷，西半部溫差可達10度以上，西半部、金馬留意局部霧，氣象局表示，明天東北季風稍增強，北部、東北部高溫下降7度，白天高溫約18度、低溫15度整天涼冷，北部、東半部有短暫雨，周三氣溫回升，周日北部水氣增加，大台北山區有雨。氣象達人彭啟明表示，過年期間將有幾天是東北風增強，溫度略降、北部東部陰沉偶陣雨的天氣。
氣象局表示，明天（2日）東北季風稍增強，北部、東北部高溫降幅較多，低溫15、16度變化不大，白天高溫從25度降到18~20度，整天涼冷，北部及東半部雲量增多，局部地區有短暫雨，其他地方較不受影響，中南部日夜溫差仍大。
氣象局說，周三（3日）起東北季風減弱，氣溫漸回升，北臺灣白天舒適、早晚涼冷，全台多雲到晴，東半部有局部短暫雨，下周日(7日)到下周三(10日)北部水氣略增，大臺北山區、東半部局部短暫雨。
過年期間目前預測是有變化的天氣，彭啟明在臉書指出，春節7天假期會有幾天很晴朗，但也有幾天東北風增強，溫度略降，北部、東部陰沉偶陣雨，但還沒有看到有寒流或強冷氣團的趨勢，過去幾天的預測也顯示過年天氣還有些不確定的變動空間，持續觀察中，大致上是個還不錯，至少較穩定舒適的年節假期。
(中時新聞網)
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