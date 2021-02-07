宜蘭外海今(7日)凌晨發生規模6.1地震，最大震度宜蘭、苗栗4級，國家級警報狂炸十多次，滿街都是手機警報聲，也讓民眾霧煞煞，不少人更是睡到一半被吵醒。但立委高嘉瑜卻在今早才悠悠發文，表示自己早上才知道昨晚有地震發生，「看來天搖地動、手機狂響都無法阻擋我跟周公約會」。

根據氣象局資料指出，此次震央位在宜蘭縣政府東方85.1公里的海面上，地震深度112公里，最大震度宜蘭縣、苗栗縣4級；新北、桃園、新竹3級；台北、台中、南投、台東、彰化、雲林、嘉義2級；基隆、高雄1級。

高嘉瑜今早發文指出，自己起來後才發現昨晚有國家警報14連發的強烈地震，但她卻毫無反應，笑稱天搖地動、手機狂響都無法阻擋她跟周公約會。

這次的地震規模雖大，但許多人並無感覺，反而表示是被接連不斷的警報聲吵醒。幸福盟理事長曾獻瑩也發文指出，有這樣的警報已經是比之前進步多了，開始地震前的幾秒鐘警報就已經先送到，讓人可以有警覺，也爭取寶貴的時間，希望這樣的系統越做越好，能夠送得更正確、更即時。

(中時新聞網)