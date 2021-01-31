10度低溫+陰雨綿綿 戴立綱：天氣像女人心！？

天氣穩定，今天白天晴朗溫暖，西半部日夜溫差大，氣象專家吳德榮表示，周二受到另一波冷空氣影響，桃園以北有局部雨，降溫10度轉濕冷，天氣變化很大，一直冷到周三白天才回溫。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今、明(1日)兩天逐漸回暖，全台白天晴朗舒適，高溫26度以上，但早晚因超強輻射冷卻，氣溫仍很低，日夜溫差15度之多，年長者及心血管疾病患者，注意衣著調整。今白天起氣溫北部11至26度，中部10至27度，南部10至28度，東部11至26度。

吳德榮說，周二(2日)至周三(3日)清晨另一波冷空氣影響，北部、東半部雲量增多，桃園以北有局部短暫雨，與周一白天相比，降溫幅度達10度，約16度的濕冷天氣，變化很大，而其他地區影響較小，仍為多雲時晴，氣溫略降。周三白天至周六(6日)冷空氣減弱，氣溫逐日漸升，全台晴朗穩定，白天有和煦冬陽，晚上輻射冷卻強，日夜溫差常達15度以上。

氣象局表示，周二（2日）東北季風稍增強，北部、東北部氣溫下降，中南部日夜溫差大，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周三至周六（3日至6日）起東北季風減弱，氣溫稍回升，各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。

(中時新聞網)