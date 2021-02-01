今日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，清晨局部地區有10度左右低溫發生的機率。（圖取自氣象局網頁）

輻射冷卻影響，今（1日）各地早晚仍偏冷，氣象局今晨針對12縣市發布低溫特報，今日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，今晨雲林能見度不足200公尺，請注意。

今日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，清晨局部地區有10度左右低溫發生的機率，西半部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

今日局部地區有機會來到高溫26-27度。不過，西半部日夜溫差仍大，可達10度以上，外出仍要適量添加衣物。

明（2）日東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，中南部日夜溫差大；白天高溫和今天差不多，局部地區有機會來到26-27度。不過，西半部日夜溫差仍大，可達10度以上，外出仍要適量添加衣物。

紫外線方面，今天各地均為「高量級」。空品方面，據行政院環保署空品監測網指出，今天宜蘭、花東空品區及馬祖地區為「良好」等級；竹苗空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

今(1日)晨至上午低溫區域

【黃色燈號(寒冷)】

桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

三、注意(警戒)事項

注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

註1：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

(中時新聞網)