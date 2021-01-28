強烈大陸冷氣團南下，今天越晚越冷，北部、東半部有短暫雨，氣象局表示，今天晚上到周六清晨是最寒冷的時刻，中部以北、東北部最低溫9度，沿海空曠地區更低約7度左右，今晚至明天清晨宜花蓮山區下探0度，有出現霧淞的機率。氣象達人彭啟明也預測，過年不會有較強冷空氣，是偏暖有陽光、日夜溫差大的天氣。

氣象局表示，今天強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫下降，冷空氣下半天起由北而南影響，全台越晚越冷，中部以北、東北部晚上驟降至12~13度，其他地區15度，沿海空曠地區及近山區平地溫度更低；降雨方面，水氣稍增多，北部、東半部局部短暫雨。

氣象局表示，周五、六（29、30日）清晨受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部寒冷，其他地區早晚寒冷，水氣轉乾全台多雲到晴，雨區縮小至東半部、北部山區有短暫雨，預估這波冷空氣在今晚至周六清晨達到最強，中部以北、東北部下探9至11度，其他地區12、13度，沿海空曠地區或近山區平地再低1、2度，約7到8度；明晚至周六清晨宜花山區可能下探0度左右，若配合水氣有結霜或霧淞的機率。直到周六白天冷空氣才減弱。

彭啟明今天在臉書透露過年天氣，預測2月4日有較弱的冷空氣接近台灣，降溫幅度很有限，日夜溫差大，溫暖晴朗的時間較多，北部、東北部偶有局部降雨。過年期間仍沒有較強冷空氣影響，顯著的偏暖、有陽光，日夜溫差大，是個天氣舒適的年節假期，但也代表西半部旱象短期難有轉機，建議年節大打掃除節約用水。

(中時新聞網)