圖二：陳姸霏觀賞Netflix新春特別節目，笑說看陳淑芳《孤味》裡演的阿嬤就很開心。（攝影／JOJ PHOTO、服裝／MAX＆Co.提供、飾品／ Georg Jensen）

圖三：Netflix 將於2月5日播映《孤味》，不少網友都相當期待。（Netflix提供）

圖四：由劉冠廷、納豆、施名帥、鄭人碩等人主演的《同學麥娜絲》，將於2月20日於Netflix播映。（Netflix提供）

國內疫情緊張，不少消費者取消春節出遊計畫，準備在家看片。20歲的金馬新人獎得主陳姸霏自爆超宅，在家都愛躺著追劇，談到最近追什麼劇？個性與活潑可愛、宛若《孤味》角色的她，立刻拿起手機分享自己的片單，但想請她推薦「最愛」卻不禁哀號：「喔，很難選欸每部都很好看欸。」

陳姸霏演出的《孤味》，以及熱門國片《刻在你心底的名字》、《同學麥娜絲》都入選Netflix「好台新春特別節目」推薦；她也是該平台愛用者，片單橫跨動漫、戲劇、電影，很推薦近期《魔法俏佳人傳奇》、《返校》等，雖然平台有多調整倍速功能，但她遇到遇到恐怖橋段還是忍著，「像《返校》遇到恐怖的地方我就會嗚住耳朵。」

講起動漫她也如數家珍般的分享，原來是疫情關係，讓陳姸霏接觸更多不熟悉的領域，踏入動漫作品的世界，像《排球少年》、《火影忍者》、《約定的夢幻島》、《我的英雄學院》都是她的愛，除了讓她興起學日文的想法外，也希望疫情解封後，首次出國就要去日本玩。

從4年前開始追劇的她，看準Netflix可設定個人檔案，也嘗試要讓媽媽入坑，甚至打算幫媽媽設計推坑片單，和家人一起享受追劇的樂趣。她說：「當知道《孤味》要上映後，我真的很感動，因為我可以把它加入我的片單裡！」即使已進戲院重刷3次，還是要與家人在平台上觀賞一遍。

(中時 )