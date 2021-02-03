機車族脖子請包緊!戴立綱：早上天氣會騙人

東北季風減弱，今北臺灣氣溫回升，天氣穩定僅東半部有局部雨，氣象達人彭啟明表示，今天是24節氣的立春，代表春天的開始，預計從今天到下周二都是穩定的天氣，下周三小年夜開始變天到除夕，鋒面通過加上東北風，將轉涼轉濕，全台都有降雨機率，初一、初二轉晴回溫，接下來仍可能有東北風南下稍轉涼。

彭啟明今早在臉書表示，目前這波東北風逐步緩和，清晨部分空曠區域低溫仍有9-10度，白天起回溫轉晴，預計一直到下周二(9日)，連7天都是穩定的天氣型態，但好天氣不見得有好空氣，這幾天南部空氣品質不佳。

彭啟明說，下周三小年夜(10日)可能開始變天，將有波鋒面通過，配合上東北風，明顯轉涼轉濕，這波鋒面水氣頗充沛，全台都有降雨機會，雨可能持續到下周四除夕(11日)才逐步緩和，初一、初二（12、13日）轉晴回溫，接下來可能有東北風南下，稍微涼一點，不算冷，大致上是不錯的年節假期，至少沒有寒流或強冷氣團。提醒小年夜到除夕留意天氣變化，水氣多不穩定，同時更新氣象資訊，仍有變動性存在。

氣象局表示，周四至下周一（4至8日）全台多雲到晴，僅東半部有降雨機會，西半部高溫26至29度，東半部高溫23至25度，全台低溫14至19度，各地日夜溫差大。

氣象局表示，下周二（9日）水氣有增多趨勢，東半部局部短暫雨，其他地區雲量增多，小年夜至大年初一(10至12日)天氣較不穩定，預計小年夜前後全臺降雨機率提高。

(中時新聞網)