案852確診護理師足跡未公布 感染醫憂：恐成破口

北部染疫醫院，16日晚間又再增一名20多歲女護理師確診（案852），該護理師騎機車上下班，除上班時間皆待在家，不過，她確診前曾到過診所及藥局，在哪一家診所？接觸多少人？指揮中心目前不打算公布足跡，對此，有感染科醫師相當憂心，指恐怕會有社區感染的危險性。

案852護理師與案838兩人為北部染疫醫院同事，10日曾與案838有短暫接觸，11日一採為陰性，14日開始陸續出現咳嗽、喉嚨癢等症狀，15日赴診所看診，但因出現發燒症狀，回醫院進行篩檢後返家，結果為陽性確診。指揮中心匡列該診所、藥局相關人員共7名，包括醫師、護理師、櫃檯人員及藥劑師，採檢結果皆為陰性，其餘陪病者仍在匡列中。

案852究進去了哪一間診所、藥局，指揮中心並不打算公布足跡，但不少民眾卻認為應該將其說清楚、講明白，才能提高警覺，防止社區疫情擴大感染，並希望疫調公布的標準能統一、一致。

據《TVBS報導》，振興醫院感染科主任李明政表示，疫調方面應該更仔細、快速、詳盡除了採檢診所醫護人員外，診所內的就醫民眾、陪伴家屬，這一部分的人也未完全採檢，因此希望指揮中心完成疫調後，能公布足跡，消弭民眾心中恐慌，否則恐會有社區感染的危險。

對此，陳時中表示，診所就醫、陪病者皆在匡列中，但認為這看起來風險是比較小，要民眾不用過度擔心，不過，在未能排除風險前，民眾恐怕很難安心。

(中時新聞網)