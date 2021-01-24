部立桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心昨天公布90多歲確診老翁（案881）的大女兒(案882)足跡，指揮官陳時中今天在疫情記者會中進一步公布19、20日兩天案882在桃園仲平黃昏市場的確切時間。

染疫的90歲老翁共有3名同住女兒，其中大女兒(案882)及三女兒（案885）都確診，陳時中今天進一步表示，經過警政協尋，案882曾在一月十九日下午四點四十至五點十分，以及一月二十日下午四點至四點二十前往桃園仲平黃昏市場，提醒曾出入相關場所的民眾應自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心公布案882公共場所活動史。（圖/指揮中心提供）

陳時中呼籲，曾出入相關場所的民眾，若2月3日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應配戴醫用口罩，並盡速到就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等，經醫師評估後採檢者，需自付掛號費等費用，檢驗費用由公費支出。

桃園醫院群聚擴大，90多歲確診老翁目前已有2個女兒染疫，繼大女兒確診後，三女兒昨天也確診，指揮中心發言人莊人祥表示，老翁的二女兒經3次採檢均為陰性，可能還在潛伏期。

【現場直播】陳時中召開記者會 說明疫情及防疫作為｜2021.01.24

(中時新聞網)