【現場直播】指揮官陳時中召開記者會 說明疫情及防疫作為｜2021.01.30

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎群聚疫情升溫，今日共新增4例本土個案，其中案908曾到平鎮某醫院陪病，已是該院第2起確診個案，目前相關匡列名單尚未出爐，外傳院內陸續有零星篩檢人潮湧入，但院方澄清此為先前排定採檢的人員，無須多做聯想。

根據指揮中心指出，今日新增的案908為50多歲男性，23日時陪同母親前往平鎮某醫院就醫，在候診間曾與案889短暫接觸，26日與媽媽一同被通知要居家隔離，29日在衛生單位安排下進行採檢，30日正式確診，其母檢測結果則為陰性，相關疫調仍在進行中。

據了解，急診室外陸續有零星人潮前往採檢，有民眾表示自己是院內員工，被主管通知返院採檢，不清楚狀況為何，但院方澄清，前來的民眾皆為先前排定採檢的人員。

院方也說，院內已設立「桃醫專案門診區」，若民眾曾進出桃醫，掛號過卡時系統將跳出通知，門診人員將引導民眾至急診區外的專案門診，不會與一般病人有近距離接觸，目前作業程序一切正常。

(中時 )