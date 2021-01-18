◎富商勾串法界連環爆 司法院調查報告出爐 20名法官涉案

司法院調查後認為林奇福及顏南全等7名法官有懲戒必要，提案人審會再決議後移送監察院審查；另將攻占行政院案有罪撤銷的最高法院庭長陳世淙等13人逾懲戒行使期間，沒有司法懲戒必要。

◎北部院內感染遭抨擊 侯友宜發聲：為醫護人員加油

北部醫院院內感染擴大，衛福部長陳時中坦言醫護人員警覺心不足；新北市長侯友宜今受訪為醫護人員發聲說，防疫過程中承擔最大風險的就是醫護們，也許過程中不盡然可以得大家百分之百的支持與肯定，但唯有他們犧牲奉獻，才能守住第一線的疫情，所以大家要永遠凝聚向心力，讓第一線打仗醫護同仁無後顧之憂。

◎攻占行政院可主張無罪 最高法院判決創設抵抗權

最高法院刑事第一庭庭長陳世淙及副手、資深法官黃瑞華等5人，撤銷有罪判決，主要是「創設抵抗權」，認為憲法雖未明文規定抵抗權，但依台灣民主權的憲政原理，應加以承認，人民行使抵抗權可以阻卻違法。

◎紅衣女揹玩具步槍逛夜市 民眾恐慌報警 依社維法移送

1名身穿紅色外套的女子，17日晚間揹著1把長槍在台南市永華夜市閒逛，被民眾拍照po網後，警方前往查訪找到這名揹槍的51歲陳姓女子。對方表示，該槍是買給孩子的玩具步槍，由於還沒有回家又怕失竊，於是揹在身上逛夜市，沒想到引起驚慌。

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(中時新聞網)