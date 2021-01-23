蔡英文強調，全國上下不分中央、地方，不分黨派，團結落實防疫、台灣團結，大家都是國家隊。（陳世宗攝）

總統蔡英文23日到台中市南屯區聖帥宮參拜，針對衛生福利部桃園醫院發生群聚感染。蔡英文說，桃園是台灣的門戶，一有可疑或染病者最近就是送到桃園醫院治療，桃園站在防疫最前線、桃園醫護人員最辛苦；期待大家給桃園與桃園人加油，全國上下不分中央地方、不分黨派團結落實防疫，台灣團結大家都是國家隊。

蔡英文表示，非常感謝神明庇佑，讓台灣一路走來平安，雖全世界疫情相當緊張，今年全世界疫情更加嚴重，台灣因桃園醫院發生感染，讓台灣人民感到緊張，但不要驚恐；因中央疫情指揮中心都有掌握，我對防疫團隊很有信心，呼籲大家要遵守中央疫情指揮中心的話，戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

蔡英文指出，去年就是因為全體國人團結才能創下世界防疫紀錄，今年我們還要繼續團結，醫護人員「沒瞑沒日」辛勞付出，近來也傳出很多感人故事；有醫護人員忙碌到以醫院為家，就是要避免家庭生活受到影響，對於醫護人員這段時間的犧牲、奉獻、辛苦，利用這個機會表達感謝。

蔡英文強調，大家都很關心桃園，桃園是國家的「門戶」，入境台灣的人一定先到桃園，一有染病或可疑患者就是在國門被找出來，最方便的醫院是桃園醫院；桃園站在防疫的第一線，桃園醫護人員最辛苦，期待大家給桃園、桃園人加油，全國上下不分中央、地方，不分黨派，團結落實防疫、台灣團結，大家都是國家隊。

(中時 )