衛福部桃園醫院群聚以來，傳出桃園標籤化聲音。桃園市長鄭文燦在臉書發文，指面對疫情挑戰，不應該貼標籤。因病毒不會區分你是哪裡人，台灣社會更不應該區分你是哪裡人。唯有團結齊心，才能對抗病毒，「我以身為桃園人為榮！」他也附上手寫字條「我桃園，我驕傲」。

鄭文燦在臉書發文，首先以「我桃園，我驕傲！」為開頭，他首先說，桃園是台灣第一站，飛機落地，只要有症狀、需隔離的旅客，需送往桃園責任醫院與鄰近的集中檢疫所，我們不會「問他是哪裡人」，只有把「健康」與「國人安全」擺為首重，桃園收治確診病例佔全國超過四分之一，桃園的集中檢疫所使用率也是全國最高，桃園的醫護人員、防疫同仁負擔相當重，非常辛苦。

鄭文燦又提到，雖然送到桃園責任醫院的病人不一定住在桃園，但照顧他們的人都是桃園人。但醫護沒有退縮，更持續堅守最前線。消防局協助執行醫療後送勤務，有載到確診通報137人。環保局夥伴穿上防護衣，挺身前線執行消毒，執行消毒3325人次、消毒點次7158點次，皆為歷年之最。

此外後勤同仁，更不能忘記給予支持，不管是醫院的清潔人員、行政人員等，每位都是關鍵的齒輪，沒有他們的付出，整個醫療體系就無法繼續順利運轉。這些夥伴都是我們的家人，請大家跟我們站在一起。

鄭文燦最後說，最近有少數將桃園標籤化的聲音，但過去一年的經驗告訴我們，面對疫情挑戰，需要全國上下、不分中央地方、不分黨派，互相扶持、互相體諒，更不應該貼標籤。病毒不會區分你是哪裡人，台灣社會更不應該區分你是哪裡人。

(中時 )