前桃園市議員王浩宇被罷免後，目前專心經營他的生活用品事業。王浩宇透露面對罷免案的思考點，當初為何決定對罷免冷處理、低調，是因為參考內部民調後，黨跟他討論後共同做出這個決策；而從結果看來，這策略差一點點就成功了。

王浩宇今天在臉書貼文表示，當初面對罷免案的思考點是這樣的。如果對方得動員25%，罷免才會通過，那我們有沒有能力動員25%反對？現實是補選的投票率根本難以到達50%，就算是被高度關注的罷韓投票，也僅有42%的投票率。

王浩宇認為，從內部民調資料、過去的選舉經驗來評估，就算是我方竭盡民進黨全黨之力動員，都不可能在反對票上超過國民黨、民眾黨的仇恨動員集結。此外因為多數中壢市民（70%+）根本沒有打算去投票，激化成藍綠對決只會拉高投票意願。也因此，黨跟他討論後才會共同做出冷處理、低調的決策。從結果看來，這個策略是差一點點就成功，就只差0.8%。

王浩宇接著指出，最後3天，他們要求民進黨支持者不要出門投票，投票率也確實壓低到28%。投票當天，只要跟氣象預報一樣寒冷、下雨，或是下午陳學聖沒有在臉書違法拉票、國民黨里長沒有廣播要大家踴躍投票，這個罷免案很可能就不會通過。

網友認為，「應該不是動員，而是讓罷免你變成不合理，缺乏正當性，讓淺藍的不去投票。但是如果在中壢區只有一種聲音的時候，會很恐怖，連淺藍的都會去投。」、「敗在天氣，殘念。」

(中時新聞網)