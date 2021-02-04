中廣董事長趙少康擬重回國民黨，並表態競選黨主席，此事獲前高雄市長韓國瑜力挺，外界認為「韓趙聯盟」。民進黨秘書長林錫耀指出，中廣近日有三中案、中廣土地案兩件司法案件開庭，動機值得注意。林錫耀強調，若趙少康選上國民黨主席，須出清所有中廣股份。宅神朱學恒指出，當心民進黨養套殺。

朱學恒在政論節目《新聞大白話》中指出，要了解民進黨，比如民進黨智庫執行長邱義仁這些選戰的操刀手，哪一個不是下棋下到3步、5步之後。趙少康對民進黨而言，到底在養、套、殺的哪一個階段，還不知道。他舉前高雄市長韓國瑜為例，當時他出來選總統，有沒有養、套、殺？有沒有很多綠營的人跑去反串「唯一支持韓國瑜」？等到韓國瑜出來就套住了，開始有各種的黑資料出來，開始有各式各樣的東西丟出來。

朱學恒表示，林錫耀講這個話，是真的還是演的？先演出來我們民進黨很害怕，所以國民黨也要開始配合，還是民進黨真的很擔心趙少康出來。大家不要小看民進黨演戲的能力，民進黨接下來要不要演下去、要不要「養」？若養得起來，趙少康選黨主席，選完就進入「套」了，就要讓你套住不能動，接下來是「殺」，過去的事情通通拿出來的時候，趙少康搞不好會遇到民進黨真正的殺招在後頭。

(中時新聞網)