女星「雞排妹」鄭家純日前自爆主持尾牙時，遭到該間公司老闆性騷擾，還透露被一名男歌手趁機襲臀，最後甚至直接豁出去，點名騷擾她的男星，就是「金曲台語歌王」翁立友。風波延燒數日仍未平息，雙方各有支持者，「南拳媽媽」彈頭今（4）日跳出來力挺翁立友，並要女方別再炒新聞。

翁立友昨日在臉書發出聲明表示，「潔身自愛是我的信念，任何人的權利，尤其是女性的權益，被欺負了，遭受汙辱了，我們都會為她感到惋惜。雞排妹，若感覺自己的權益受損，我們力挺她提出告訴，替她爭取應有的權利。是非黑白，應該是要由司法，來做公平正義的主持」。

「南拳媽媽」彈頭今日轉發翁立友的聲明，並寫下：「我爸爸，媽媽都超敬重的歌王，也是教導我處身立命的大哥」，透露雙方關係非常要好，接著彈頭用諧音方式指名「激什麼牌妹」，要她背後的那個人，炒作新聞也要看對象。

彈頭直言，「大家都辛苦努力奮鬥生活，不是每個人，都跟你們一樣，為生活需要作賤自己，弄髒別人。彈頭敬上」。不過隨後彈頭又編輯了該則貼文，將一連串強烈字眼通通刪除，改成「大家都辛苦努力奮鬥生活，不需要為了生活，去影響別人」。

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(中時新聞網)