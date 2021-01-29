劇組為了掌握桃醫現在的實際情形，今日特地到現場拍攝現況。（姜霏攝）

桃醫群聚感染事件爆發後延燒不斷，令人聯想到多年前SARS期間和平醫院所發生的事情，《國際橋牌社》導演汪怡昕也公告要集資拍攝《和平歸來》，揭露當年的真相，29日劇組一行人上午來到桃醫現場，除了掌握空蕩蕩的現狀外，多台的SNG也是劇組所設定的情境。

執行製作人熊九山表示，先前已與政府高層討論過，政府同意該片的拍攝，但是醫院內部因疫情關係不便進入，劇組為了不放過難得醫院空蕩蕩的場景，特地前來桃醫現場拍攝，而除了醫院外觀外，多家媒體的攝影機、記者大哥及SNG車都是劇組很重要的元素。

除了拍攝醫院的外觀、空蕩蕩的人行道外，多數媒體記者的攝影機、SNG車都是很真實的元素。（姜霏攝）

《和平歸來》劇組人員前往桃園醫院急診室外拍攝取景，重現當年SARS期間台北和平醫院的情境。（范揚光攝）

熊九山透露，事前已與多位醫生、專家討論過各種面向，不會只著墨在一個觀點，另會掌握醫護人員、病患、政府高層及媒體的角度，來探討整個事件的真相，其中多年前和平醫院曾有記者闖入，這條故事線也是該片的重要主軸之一。

熊九山說，因桃醫事件爆發後，引起政治口水戰，汪怡昕也在臉書發表聲明要將真實內容拍攝出來，廣受網民的好評、贊助，上禮拜已啟動該片的計畫，劇情一開始會以桃醫事件開頭，再回溯到當年SARS的情形，因為怕到時候開拍現場已經解除隔離，拍不到最真實的樣貌，才會事先到桃醫取景。

(中時 )