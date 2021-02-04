第9屆台北國際動漫節今(4)日上午10點開放入場，不到3小時，日本人氣動漫《鬼滅之刃》1千元福袋就售出破千組，周邊商品包含花牌耳飾、「啾太郎」玩偶吊飾同樣買氣旺盛，排隊購買民眾甚至要從1樓排到2樓。適逢年節將至，曼迪傳播則乘勢推出《寶可夢》土鳳梨酥禮盒，預估首日能賣出破千盒。
動漫節上也可看見不少漫迷Cosplay為主角「炭治郎」、炎柱等角色。動畫代理商木棉花行銷部活動企宣張尹慈表示，所有代理商品中，《鬼滅之刃》周邊買氣最旺盛，往年福袋多會限定現場購買，但今年因疫情，木棉花特別開放網路購買，但仍不影響現場銷售，甚至有漫迷一口氣就購買20幾袋福袋。
代理《鬼滅之刃》漫畫發行的東立出版社，今年因疫情退出實體展，轉往線上銷售。去年東立出版社藉《鬼滅之刃》，也催出好買氣，整套要價上千元的第1集至第14集漫畫，售出了近500套，1000本《鬼滅之刃：單翅之蝶》小說也在第2日全數完售。對比今年木棉花銷售成績，顯見《鬼滅之刃》人氣不減反增。
曼迪傳播副總經理金啟華表示，今年為了要防疫，主辦單位特別控管場內人數，加上要落實實名制、消毒等規定，漫迷排隊進場速度在上午較為緩慢，但過中午後，人潮逐漸湧進，銷售量也隨之攀升，如《寶可夢》土鳳梨酥禮盒，開幕後不到4小時賣出破5百組，預估首日能達到破千盒銷量。
(中時 )
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