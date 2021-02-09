台中市府新聞局長黃國瑋9日在市政會議專案報告「台中影視及動漫產業發展成果」，影視補助創造可觀的經濟效益。（盧金足攝）

台中市補助多部優秀電影獲獎，其中《同學麥娜絲》獲得第57屆金馬獎最佳美術設計、最佳男配角等2個獎項，台中市成為金馬獎幸運城市。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府新聞局長黃國瑋9日在市政會議專案報告「台中影視及動漫產業發展成果」，去年上半年在台中拍攝劇組，包括3部電視劇、1部電影，市府補助約500萬元住宿費，創造超過1萬5000間次旅館住房率，帶動10倍在地經濟效益，電視劇《她們創業的那些鳥事》來台中拍片，演員邱澤請劇組喝星巴克咖啡就花了30萬元，更別說其他消費效益。

台中市長盧秀燕表示，去年台中補助或協拍電影在第57屆金馬獎大放異彩，得獎數創歷史新高，市府團隊持續努力，要將台中打造為影視之都。

盧秀燕表示，新聞局三項重要任務，分別為影視協拍、動漫發展、城市行銷，市府團隊除運用影視補助計畫，從場地租借、住宿上提供經費挹注，更重要的是透過熱情、友善與誠意，吸引許多劇組來台中拍攝取景，這幾年協拍成效創下許多佳績。

「台中積極發展動漫，市府團隊成功爭取國家漫畫博物館續留台中」，盧秀燕說，讓喜愛動漫的族群有平台可以發揮，注入漫畫發展能量，近兩年耶誕燈會備受肯定，其他城市紛紛來台中學習，成功行銷台中。

盧秀燕感謝新聞局的努力，台中城市行銷大為成功，交通部觀光局先前公布去年1月至8月全國主要觀光遊憩區遊客人數，台中市遊客人數約3200萬人次，全國第一；另《米其林指南》也納入台中評比，全國民眾紛紛到台中品嘗美食，勉勵市府團隊繼續加油，行銷台中。

黃國瑋表示，影視補助創造可觀的經濟效益，去年起首度試辦住宿補助標準化，於劇組拍攝期間每間房補助350元，使劇組可清楚拿捏住宿成本，吸引許多國內劇組到台中拍片。

持續發揚光大動畫產業，黃國瑋進一步說明，影視及動漫產業同為台中積極耕耘的產業，去年市府成功爭取文化部國家漫畫博物館續留台中，選定「帝國製糖廠台中營業所（湧泉）」及「台中驛第一貨物倉庫群」兩址作為後續推動國漫館計畫的基地。

台中也率六都之先，訂定《台中市原創漫畫創作補助辦法》，舉辦台中國際動漫博覽會與動漫跨界合作工作坊Cosplay實作與展演，活絡動漫產業發展。

(中時 )