民視2021年金鐘劇《日蝕遊戲》以階級分化下的「女性困境」為主題，由梁佑南、李之勤、楚宣、袁艾菲、葉華、顧子歆主演，為呈現真實「上流社會」，昨公開劇中千萬豪宅主場景，頂級珠寶紙醉金迷的豪奢生活，演員身上服裝行頭宛如「行走的跑車」，最貴動輒上千萬，甚至有幾場重頭戲，旁邊還有保全盯場。

梁佑南表示，第一次開拍看到奢華的場景、美麗的演員群就瞠目結舌，認為劇組真的是非常大手筆，她笑說「果然不能讓貧窮限制了想像」。梁佑南說很喜歡造型師打造的衣服，只是每一件都非常合身，每一次拍攝吃下午茶或宴會時，每位演員都只能喝茶，因為禮服太合身，怕吃多了撐破服裝。

飾演女主角的楚宣，劇中角色宛如「誤入叢林的小白兔」，從職場風雲人物，為顧及老公事業發展，被迫離開職場，還得加入貴婦圈。她說一開始看劇本很忐忑，也心疼現實生活中曾經歷此事的女性。首次加入民視拍攝金鐘劇的袁艾菲，這回角色較以往收斂，情緒只能藏眼裡，對她是一大挑戰，她分享，拍戲時還被其他演員的珠寶閃到，不小心都會分心。

李之勤透露，這回是她從影30年以來反派挑戰，除了耍狠、還要鼓勵別人做「不人道」的事。不過她也讚劇組找到宜蘭場景，尤其主景的奢華Villa、華麗旋轉梯，每個角落都有戲。鳳凰新星顧子歆、葉華劇中飾演貴婦團，拍戲期間， 顧子歆的狗也愛相隨陪在旁邊，加上她屬於貴婦團裡無俚頭的個性，剛好帶狗來放空也很不錯。葉華劇中耍陰冷，造型對應角色個性，很期待在劇中使壞。

《日蝕遊戲》說明數十年才一次的天之異象，對有些人來說卻是末日將至。就像劇中楚宣演出的「林芝祺」是個獨立的女性，為了讓丈夫順利升職，被迫離開職場回歸家庭， 還要加入平行宇宙「貴婦團」，看似風光閃耀的上流社會，沒想到一家人卻遭來光怪陸離的人性考驗。《日蝕遊戲》為列夫特文化總製作人黃志翔最新鉅作，帶領製作人陳正修、彭盛青及導演張智昇執導，將於今年播出。

袁艾菲首次加入民視拍攝金鐘劇。（民視提供）

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