Sisley璀璨鑽白濃縮精華20ml，1萬1500元。（Sisley提供）

黛珂保溼美容液(春櫻盛放)，3980元。（黛珂提供）

黛珂立妍光塑淨白乳(一般型／滋潤型) ，2200元。（黛珂提供）

黛珂立妍光塑淨白霜，3100元。（黛珂提供）

歐舒丹白皇后淨白凝霜50ml，2650元。（歐舒丹提供）

歐舒丹白皇后淨白精萃 30ml，2900元。（歐舒丹提供）

歐舒丹白皇后系列繡線菊情境圖。（歐舒丹提供）

亞洲人熱衷美白，隨著健康意識興起，健康膚色也成為主流，美白不再只是追求白，而是追求肌膚的純淨度，當肌膚表面光滑平整、保溼水潤，光線照射到皮膚上時，會反射5至7％的光線，形成肌膚的自然光澤度，反之，當肌膚表面粗糙不平整、乾燥缺水時，反射的光線銳減，從而形成陰影區域增加肌膚的暗沉，表皮中的黑色素細胞受到刺激，加上外在環境因子如紫外線、菸害、空氣污染等對肌膚的侵襲，使黑色素隨著時間逐漸擴散上升至肌膚表面，從而形成惱人的痘疤、斑點和膚色不勻，影響肌膚自然光澤度。

頂級保養搶攻3月美白市場，黛珂為經典保養換上櫻花裝超吸腈，黛珂發現膚色是視覺年齡的重要關鍵，據此推出立妍光塑美白系列延續保養話題訴求家居也能享有頂級肌膚spa， 透過勤加保養重返光澤美肌。

歐舒丹全新升級白皇后系列，運用日本獨家研發萃取技術，打造升級白皇后淨白晶透配方，塑造淨白透亮花瓣肌， Sisley將頂級成份濃縮進精華中，期以做到澄淨度、均勻度、明亮度、透明度面面俱到的奢華保養。