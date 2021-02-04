《國際橋牌社2》除了固定班底楊烈、陳家逵、湯志偉等人，也增添生力軍路斯明、范宸菲擔綱男女主角，拍攝三個月後，日前終於殺青。楊烈表示，相較於第一季，第二季就像是「深水炸彈」，剛開始看似平靜，後面的震盪非常大，有很多情緒釋放的戲碼，就像「連環炮」一樣一直爆發。回憶起印象最深刻的戲，他苦笑說：「有一場戲氣到拍桌，回去手腫了兩、三天都還在痛。」

擔綱男女主角的路斯明與范宸菲，首次合作默契十足。路斯明說：「和范宸菲演戲非常輕鬆，有她在就會很有安全感。」殺青當天，路斯明給了范宸菲一個大大的擁抱，直呼非常不捨，還開玩笑說：「和宸菲的對手戲太少了，非常不過癮，想要加碼三溫暖的橋段。」讓現場人員興奮尖叫。范宸菲揣摩1995年的記者「蘇婉甄」，也做了非常多政治背景、新聞相關的研究，不捨殺青的她一度眼眶泛紅。

《國際橋牌社2》也為了因應政府防疫政策，取消殺青酒。製作人汪怡昕表示：「沒有舉辦殺青酒，對劇組來說是會觸霉頭的。但現正處於防疫的關鍵時刻，防疫人員在前線拼命，我們也應該要減少群聚，成為他們最強的後盾。」第二季首映會募資也正在開跑，預計將在4、5月能讓支持的群眾搶先看。

路斯明演出《國際橋牌社2》。（國際橋牌社提供）

路斯明（右）與范宸菲《國際橋牌社2》擔綱男女主角。（國際橋牌社提供）

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