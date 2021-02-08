台中市政府警察局於高鐵台中站1、2樓接送旅客區域，於去年12月完成建置「違規停車偵測執法設備」，自動偵測違規停車、上、下客及攬客等違規，於2月份進入宣導期，將於3月1日起正式執法取締，減少車輛違停導致交通壅塞情形。

台中市警察局在高鐵站1、2樓接送旅客區域規劃設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI偵測攝影機，全天候針對違規停車及違規上、下客等違規態樣，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發，依據道路交通管理處罰條例，違規停車部分可處600元至1200元罰鍰，違規上、下客部分則可處900元至1800元罰鍰。同時於1樓計程車排班區域增設攝影機進行全時錄影，防止駕駛人有違規攬客的行為。

台中市警察局長楊源明呼籲，110年加強春節期間安全維護工作從2月3日22時至17日24時止，為期15天，在春節連續假期期間，高鐵站車流量勢必增加，民眾前往高鐵站搭車或接送旅客，切勿任意違規停車或攬客，遵守車輛分流規定，保障旅客路權，提升交通安全與行車順暢。

交通警察大隊表示，科技執法目的在於降低各項交通違規，並有效達到「防制交通事故」及「提升交通順暢」的目標，高鐵台中站違停科技執法即將進入執法階段，請駕駛人能確實遵守各項交通安全規則，以確保自身及其他用路人的行車安全。

(中時 )