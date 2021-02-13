台北市捷運善導寺站，今天下午3點23分善導寺站月台往大廳一部電扶梯出現大量濃煙，站長獲報後，立刻依照SOP進行滅火作業，台北市消防局派出6輛消防車、16名消防人員會同捷運維修人員到場處理，經維修人員緊急關閉手扶梯電源，冒煙狀況排除，無人受傷。沒有影響到板南線列車運轉。

據了解，今日為初二回娘家的日子，搭乘捷運出遊的民眾激增，善導寺站月台往大廳處於下午3點疑似發生火警，，煙霧彌漫，旅客趕忙通知站務人員，並打119報請警方處理，大批乘客往站外避難，對此善導寺捷運站長率先進行滅火作業，另由行控通知消防隊，處理時間約5分鐘。台北市消防局出動6輛消防車及16名消防人員到場戒備，並由捷運維修人員關閉手扶梯電源後就不再冒煙，現場沒有進行疏散，也沒有人員受傷，冒煙原因由捷運公司調查中。

北捷指出，目前善導寺站營運正常，另外也會配合消防隊檢查，暫時管制5號及6號出口，引導旅客改由其他出口進出車站，至於電扶梯異常原因，交由維修人員查修。

(中時新聞網)